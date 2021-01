El jefe del gabinete, Santiago Cafiero , afirmó que uno de los desafíos principales del gobierno argentino en 2021 es encontrar el equilibrio entre las restricciones necesarias para impedir el crecimiento del COVID-19 pero no dejar que las limitaciones no afecten la recuperación económica y comercial.

"Es un instrumento que empalmamos con las ayudas que se dieron anteriormente como los ATP y que también tendrán a disposición eventualmente quienes puedan verse afectados en el futuro si hay nuevas restricciones", sostuvo.

Santiago Cafiero dijo que se incluyó en el Presupuesto políticas para aumentar el Programa Progresar, para los jóvenes que estén por terminar la instancia educativa.

El jefe del gabinete también dijo que el gobierno ha controlado la inflación y logró reducir cerca del 4% y que acumuló en 2020 un 36%, casi 20 puntos por debajo de la que recibió Alberto Fernández de la gestión que encabezó Mauricio Macri.

"No estamos contentos con esta tasa de inflación. Tenemos que seguir trabajando para seguir bajándola", aseveró al tiempo que remarcó: "No tenemos que caer en una simplificación. Pudimos bajar la inflación un 20%, ¿estamos contentos? No. Se hace con trabajo, no con esloganes", afirmó Cafiero. Santiago Cafiero dijo que otro de los retos del gobierno de Alberto Fernández es bajar la inflación aún más porque todavía es muy alta.

Además, en el mismo sentido, dijo que "todas las medidas se toman para contener el tipo de cambio, porque cualquier movimiento tiene impacto en el tipo de cambio". "Hay precios de la economía que siguen mirando al dólar", añadió.