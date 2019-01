Sauzal Bonito: Provincia pide que instalen un sismógrafo

“El movimiento de ayer (por el miércoles) fue detectado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), pero lo informó a las tres o cuatro horas”, señaló el funcionario en LU5. “A mí, como Defensa Civil, no me sirve que me informen que hubo un sismo tres o cuatro horas después de ocurrido”. Giusti dijo que una de las dificultades que tiene Sauzal Bonito para la instalación de equipos que transmitan información en tiempo real es que no cuenta con servicio de internet.