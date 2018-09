Scaloni da la lista sin la Pulga para jugar con Brasil

"Hablé con él y seguimos pensando que lo mejor es que no venga, que no esté. Estamos en una etapa diferente", explicó el DT interino de la Selección.

Buenos aires. El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, no convocará a Lionel Messi para la próxima doble fecha de amistosos FIFA, según confirmó desde Londres. “Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta”, explicó Scaloni. De esta forma, al igual que ocurrió durante la gira por Estados Unidos, Messi no formará parte de la lista que Scaloni dará en las próximas horas para los partidos ante Irak y Brasil en Yeda, Arabia Saudita. Según trascendió, hubo una intención de Adidas -organizador de la gira- por convencer con un ofrecimiento económico a Messi, quien lo charló con su familia y el Barcelona y mantuvo la negativa. “En un futuro, cuando venga el entrenador que tenga que venir, elegirá si sigue apostando por los chicos que estamos poniendo ahora o los que ya estaban, incluido Messi”, dijo el DT.