¿Se acabó Márama?

El cantante se presentó en la televisión uruguaya con nuevos músicos, en lo que indicaría un inicio de un camino como cantante solista.

Por otro lado, el resto de los músicos tendría previsto otras actividades para el año que viene, como son los casos de Alejandro Vázquez, que se dedicaría a estudiar, y Pablo Arnoletti, que se enfocaría en una escuela de surf.

Mientras se espera una confirmación oficial, los fans se expresaron en las redes sociales haciendo trendig topic el hashtag “Gracias Márama”.

“Cuando arrancamos con Márama me propuse no cambiar como persona, y no sentí la necesidad de fingir ser alguien que no soy. Siempre intenté contagiar toda mi alegría a la gente que paga una entrada para vernos”, dijo Agustín Casanova.

Personal: En su mayor momento de popularidad, los uruguayos se dedicarán a otras actividades.

Estalló la red

Ante la noticia, las redes sociales explotaron de comentarios y muchos fanáticos todavía no salen de su asombro.

“No quiero llorar... me llevo el recuerdo en el corazón y algún día les contare a mis hijos que hubo una banda que me hizo feliz y me hacía olvidarme de mis problemas por horas... GRACIAS MÁRAMA”, fue uno de los emotivos mensajes que dejó una fanática.

Otras seguidoras de los jóvenes uruguayos –la mayoría son mujeres– decidieron despedirse de manera más alegre: “Yo despido a Márama feliz por todos los hermosos recuerdos y enseñanzas que me dejaron, me voy con eso y sé que esas personas se merecen lo mejor. GRACIAS MÁRAMA”, comentó una usuaria.

Casanova, de gran carisma, en noviembre decidió abandonar el “Bailando”, donde participaba con Flor Vigna. “Mucha gente me aconsejó que abandonara, pero pasó más por mí. A la primera persona que escuché y le pregunté cómo estaba fue a mí mismo”, contó el cantante tras la renuncia.

En agosto, uno de los primeros en dejar la banda fue Marcos Ifrán. Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, el músico anunció que se alejaba por motivos personales, entre los que resaltó “emprendimientos personales y familiares”. “Siento una mezcla de amargura y frustración por no poder cumplir el sueño de darles a cada uno de ustedes un beso, un abrazo o una foto. Voy a extrañar sus locuras de las cartas y los regalos con los que me esperaban en los shows o en las entradas de los boliches, siempre con mucho cariño”, escribió el ex percusionista.