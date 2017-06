Se alarga la espera del aumento en la paritaria petrolera

Guillermo Pereyra, líder de los obreros del petróleo y el gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, y Manuel Arévalo, su par de los trabajadores jerárquicos, exigieron, para firmar el acuerdo salarial, que cesen los despidos en los yacimientos, que se destrabe la jubilación de una masa de empleados que están en condiciones de retiro y no acceden al beneficio por trabas de la Anses, y que se cumpla con el pago del subsidio comprometido para una grupo de 1700 desocupados.

Los temas incluidos en el pliego de condiciones “insalvables” que impusieron los gremios afectan en decisiones gubernamentales y empresarias. Por eso, la presunta finalización del conflicto prevista para ayer se postergó.

Las partes acordaron tomarse un tiempo para acercar posiciones y luego volver a sentarse a la mesa formal de la paritaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Mientras tanto, los temas a resolver no son sencillos. La cuestión de los despidos involucra directamente una decisión y compromiso empresarial. Los sindicatos dicen que a la par de los anuncios de inversiones millonarias para Vaca Muerta está abierta una sangría en el terreno de la mano de obra, que no alcanza a ser absorbida por las empresas que participan de la anunciada reactivación de la producción en la formación no convencional neuquina.

El Estado, por su parte, debe dar respuestas a los otros dos puntos del petitiorio de los sindicatos.

Estos dicen que de los 1700 desocupados que debían recibir un subsidio de 20 mil pesos por mes, sólo 400 lo han cobrado. El gobierno nacional asumió el compromiso de atender esta cuestión mientras los desocupados consiguen nuevos puestos.

Finalmente, el reclamo por la jubilación de los petroleros que cumplen la edad y las condiciones para acceder a los beneficios del retiro debe ser atendido por la Anses. Dicen los gremios que el organismo está dilatando la jubilación por artilugios formales que pretenden sean eliminados.

Salarios

Claves para la recomposición

La puja entre las partes. Los sindicatos pidieron el 24% de aumento y las empresas ofrecieron el 20%.

Aumento retroactivo. El acuerdo salarial al que arriben los gremios con las empresas regirá desde el 1° de abril.