Se bajó a comprar en pleno centro y en minutos le desapareció la camioneta

Un vecino de la ciudad denunció el robo de su camioneta Chevrolet S10 color verde oscuro en pleno centro neuquino este lunes al mediodía. "Me bajé a comprar y, diez minutos después, cuando volví ya no estaba", contó a LMN Sebastián, dueño del rodado.

Al parecer, "tardaron menos de 10 minutos" en llevársela. "Delante de donde la había dejado, había una trafic blanca con una señora al volante que estuvo en el momento del robo, pero dice que no vio nada raro", desarrolló.

Intentó observar si había estacionado mal, "por si la grúa se la llevó", pero no observó la notificación que se suele dejar en el cordón cuando se sustrae un auto. "Además estaba en un lugar habilitado y de forma correcta", añadió.

camioneta robada.jpeg

Tras confirmar que fue víctima de un robo, se dirigió a la Comisaría Segunda. "Estaba cerca, a 4 cuadras, y ahí radique la denuncia", dijo.

Si bien la camioneta no tiene alarma, Sebastián dijo haberla cerrado con llave al momento de bajarse. "Por suerte la documentación no estaba dentro del auto, lo que me ayudó a hacer la denuncia lo más completa posible", detalló.

La Chevrolet s10 tiene doble cabina, con patente EWY 398, llantas de alineación originales y del año 2005. "Cualquier información, por favor hágansela llegar a la Policía. Me ayudarían mucho, es el único vehículo particular que tengo y la necesito para trabajar", concluyó el carpintero de 26 años.