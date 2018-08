Se compró un 0 km y a la semana lo dejó a pata

El auto del joven cuenta con ocho ingresos al taller en un año y medio de funcionamiento. “A una semana de traerlo desde Buenos Aires, busqué a mis amigos para ir al cine y estrenar la primera salida con el grupo, pero no se dio. El auto presentó una falla en el eje, por lo que nos quedamos a pata, sin película y sin auto por unos días. Era el comienzo de una larga aventura con mis ‘amigos’ de Iruña Volkswagen”, recordó Agustín.

Su calvario había empezado incluso antes de tenerlo. “Me avisaron que había ganado la licitación por el Up 3 puertas, pero al final el vehículo se lo llevó otra persona que licitó menos que yo. Apareció otro auto, uno 5 puertas. Por mail acordamos que no debería pagar diferencia alguna y resulta que me están facturando el valor de un vehículo 5 puertas”, detalló y agregó que tuvo demora en la entrega.

Los estafaron con un 0 km y deberán darles uno nuevo El auto pasó por el service 10 veces y otras tantas por talleres mecánicos.

Licitó en mayo de 2016 y pudo retirarlo recién en noviembre, y a principios de diciembre ya había ingresado por primera vez al taller mecánico en Neuquén.

Una vez puesto en “óptimas condiciones”, Agustín comenzó a disfrutar de su auto. Sin embargo, duró poco. A los meses, un pitido en el tablero le avisó de una falla en el sistema de frenos ABS.

“Desde ese momento, el auto ya ingresó ocho veces al concesionario sin poder solucionar la falla al día de la fecha”, destacó el joven, quien además explicó que no sólo no le repararon la falla, sino que le dejaron una pieza mal ajustada. “Perdí todo el líquido de freno en la ruta, poniendo en peligro mi vida y la de mi pareja”, expresó.

En otra oportunidad, se falsearon las cerraduras y tuvo que esperar casi dos meses para que llegara el repuesto, lapso en el que le sustrajeron una mochila con documentación importante.

Por todo, Agustín acudió a las oficinas de Defensa al Consumidor. “Actualmente estamos en instancias de mediación, pero a la primera no se presentaron y ahora tengo otra cita el 30 de agosto”, contó, y detalló que Iruña presentó un comunicado, al que calificó de “vergonzoso”. “Se desligaron de todo y tienen incoherencias como que el auto ingresó al taller 4 veces y adjuntan planillas de 5 ingresos”.

Por último, adelantó que de no tener respuestas a sus reclamos en la próxima mediación, los denunciará penalmente por no reparar el vehículo y por cobrarle un plan que no era el que licitó.

Las cerraduras tardaron dos meses y en el medio, me robaron una mochila del auto”, dijo Agustín Furlán. damnificado

5 son los reclamos por día en Defensa al Consumidor

El dato se desprende de las estadísticas que maneja el ente provincial sobre los reclamos y quejas que realizan los neuquinos en relación con fallas mecánicas y planes de ahorro.

Otros casos de 0 km defectuosos

Se rompió el motor

A las 6 horas después de sacarlo de la concesionaria Kumenia, a Analía Pavia, una vecina de Neuquén, se le rompió el motor de su Renault Sandero 0 km.

Falló apenas pisaron la ruta

Tras 8 años de demanda y más de 10 entradas al taller, la Justicia falló a favor de una pareja que había comprado 0 km y deberán darle uno nuevo por resultar defectuoso de fábrica.

Cables mal ensamblados

El VW Voyage de Zulema tuvo un cortocircuito general a los 10 meses de haberlo comprado y en Iruña le explicaron que los cables venían mal ensamblados de fábrica. Antes, se le quemaron fusibles y luces varias veces.

