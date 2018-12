Se diagnostican 20 casos de VIH al mes en Neuquén

Un dato alentador es que la transmisión vertical madre-hijo cayó al nivel de los países centrales, a partir de una estrategia de la Organización Mundial del Salud (OMS) de solicitar el test a las embarazadas, lo que posibilita que, tratando de manera correcta a esa madre, se evita contagiar al bebé. Pero la incidencia de diagnósticos de personas con VIH positivo en adultos se mantiene estable desde el 2000 a la actualidad.

En la búsqueda de combatir esta epidemia, la provincia de Neuquén implementará a partir de hoy, en consonancia con la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una campaña de la OMS denominada 90-90-90, que fue diseñada por un argentino y consiste en que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico, que de ellos otro 90% reciba el tratamiento adecuado y que luego un último 90% de esos casos tratados logre una carga viral indetectable (sin virus circulando en sangre).

“Cuando se logre ese objetivo, al menos el 73% de las personas que viven con VIH alcanzará la supresión viral, es decir, no contagiará, y con eso se corta la epidemia”, explicó Morales.

p03-f01a-vih-sida-prevencion.jpg

Campaña

Con relación a cómo se instrumentará esta campaña en Neuquén, que tendrá una año de duración, el jefe de Infectología del Castro Rendón señaló que si bien se trata de un plan mundial, su aplicación se hace por regiones.

“El objetivo es igual pero la estrategia es distinta. No es lo mismo Argentina que otro lugar del mundo, de igual modo que dentro de nuestro país la realidad de Neuquén es muy distinta a la de La Matanza, por ejemplo”, dijo.

Asimismo, Morales indicó que este plan resultó muy exitoso hace algunos años en países desarrollados como Dinamarca, Canadá, Noruega o Suecia. “En Dinamarca, por citar un caso, ni siquiera se hizo una campaña y no hay más epidemia de VIH porque el cien por ciento de la población va al médico, a todas las personas les hicieron el análisis y a los infectados detectados se los trató”, dijo, y comparó esto con lo que sucede en Argentina. “Lo que no tenemos acá es el diagnóstico del primer 90% (es del 60%), por eso decimos que todas las personas deben hacerse el análisis una vez en la vida, una vez al año las que viven con otra que tiene VIH y una vez ante cada situación de riesgo”, resaltó el especialista.

p03-f01c-vih-sida-prevencion.jpg

Respecto de la metodología del plan y el mensaje que se transmitirá, Morales advirtió que “las campañas son relativas, ya que consiguen un pico y después caen”. “Eso es una parte, porque alertan pero no educan”, añadió.

Además, sostuvo que cambió el paradigma sobre el uso del preservativo, al que marcó en una relación de igual importancia frente al diagnóstico y el tratamiento del VIH. “Hoy lo que queremos hacer es normalizar el análisis, que sea algo de rutina y que no genere susto a partir de que un médico lo pida a un paciente”, apuntó Morales.

--> Conductas de riesgo que no se contemplan

“El riesgo más común es el cambio de pareja, no sólo el sexo casual, porque una cosa es una relación una vez, y otra es tener muchas relaciones con la misma persona pero sin saber que es portadora de VIH”, advirtió el jefe del servicio de Infectología del hospital Castro Rendón.

Sostuvo que, además, no hay cultura del uso del preservativo, fundamentalmente entre hombres grandes que son sexualmente activos, y señaló que “con los tratamientos la sensación de la gente es que no se va a morir de esta enfermedad y que tiene curación”. “La realidad es que la gente hoy no se muere de sida, pero esto es gracias a los tratamientos, lo que no quiere decir que se curó”, advirtió.

Sin embargo, Adrián Morales resaltó la importancia de que una persona sepa que es portadora del virus, ya que al acceder a un tratamiento con el tiempo dejará de contagiar.

p03-f01b-vih-sida-prevencion.jpg

El plan que lanzó la provincia se basa, según consta en el documento que firman los doctores Ricargo Gaiser, jefe del programa de VIH-Sida, y Adrián Morales, en la igualdad, el respeto y cuidado mutuo, la eliminación de la estigmatización, la inclusión social y el derecho de las personas a conocer su estado de salud. Se indicó que el tratamiento es una herramienta para acabar con el VIH, pero no la única, y que acercar información, eliminar la transmisión madre-hijo y las campañas de uso de preservativos va a conducir a prolongar vidas hasta que estén disponibles tratamientos más sencillos o, mejor aún, la cura.