Se disparó el debate para extender las 24 horas a los detenidos

El artículo 112 del CPP prevé que los fiscales tienen 24 horas para acusar y pedir preventiva a un delincuente en caso de que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, de lo contrario deben dejarlo libre.

En su mayoría los fiscales explicaron que había que extender el plazo entre 48 y 72 horas aunque hubo otros que se animaron a sugerir hasta cinco días hábiles.

“La mayoría de los hechos se producen los fines de semana y de noche, por lo cual te ves obligado a formular cargos un sábado o un domingo, sin poder consultar a organismos oficiales y sin personal. Se trabaja a las apuradas y a riesgo de cometer algún error”, detalló un fiscal mientras que una colega explicó que “se debería extender a 48 horas en hechos cuya pena no sea excarcelable”.

Una defensora particular aseveró que “por lo general son detenidos en flagrancia y si no se pueden reunir los elementos necesarios en ese momento dediquémonos a otras cosas”. A lo que un defensor agregó: “Ampliar el tiempo de detención, sin control judicial, a dos días o más significa que en todo ese tiempo el detenido estará sin defensa y eso es peligroso”.

Un defensor oficial advirtió que “de extender el plazo se invierte así la lógica de que primero se investiga y luego se castiga por la de que primero se castiga y luego se investiga para justificarlo”.

Entre los jueces las aguas están bien divididas. “Debería prorrogarse a 48 o 72 horas y no creo que se viole el derecho de defensa”, dijo un magistrado, en consonancia con otro que estimó: “El plazo de 24 horas es exiguo, tenés que correr y se hace difícil. Lo conveniente serían unas 72 horas”.

Otros de sus colegas disienten por completo. “El riesgo de entorpecimiento o de fuga se constata en un porcentaje mínimo de casos, por lo que no justifica una ampliación”, afirmó una jueza neuquina.

Más dura fue la magistrada que aseguró: “Si hablás con la Policía, te va a terminar admitiendo que el gran problema no es el plazo de las 24 horas, sino los fiscales que no atienden el celular y hasta no van al lugar del hecho”, remató.