Se encadenó para que le restituyan a su hijo de un añito

El martes a la tarde, Melisa Jara recibió un llamado que le cambiaría la vida. Le avisaron que irían a buscar a su hijo por una resolución de la jueza Fabiana Vasvari para “restituir la relación con el padre”. Sin embargo, la joven madre afirmó que ella nunca le negó verlo, incluso cuando el hombre nunca le pasó una cuota alimentaria por el pequeño. La mujer radicó la denuncia hace ocho meses, pero a la fecha no tuvo respuestas de la Justicia.

“Yo nací y me crié en San Martín. Le venía diciendo que me quería volver allá. Desde enero me estaba postulando, lo veníamos hablando”, contó Melisa. De acuerdo a la orden judicial, Melisa habría viajado a la localidad cordillerana sin avisarle al padre, pero ella sostiene que todo fue informado. Hacía menos de dos meses se había mudado y ahora asegura que no sabe qué pasará con su trabajo, porque si tiene que quedarse en Neuquén por su hijo, lo hará.

“Anoche fue la primera vez que no dormimos juntos y yo pude pegar un ojo. Nadie me dijo cómo durmió ni cómo pasó la noche mi hijo. Quiero que vuelva conmigo”. Melisa Jara Mamá desesperada que clama por su hijo de un año

Salvador nació con bajo peso, por lo que a consejo de su ex pareja, presentó una nota para una licencia sin goce de haberes en su trabajo en el BPN. Lo que nunca se imaginó es que él los abandonaría a las dos semanas. “No me dio un peso. No vio al nene. No le interesó. Yo le decía que lo venga a ver, que Salvador necesita a su papá. Y ahora apareció porque le gusta hacerse el padre en las redes”, destacó.

Desesperada, acompañada de su madre, viajaron a la capital neuquina de inmediato y ayer a primera hora se acercaron al Juzgado de Familia, sobre calle Leloir. Sus abogados presentaron un escrito urgente para que se revea la resolución de la jueza y le devuelvan a su hijo.

La mujer contó que fue víctima de violencia. “Me golpeó. Una vez que no devolvió a Salvador a la hora que tenía que hacerlo, lo llamé, mandé mensajes, pero como no respondía, me fui a la casa de la madre y estaba ahí. Agarré a Salvador, que lloraba. Lo calmé y cuando lo estaba cargando, me llenó de patadas. De ahí me fui a un hospital, donde me dieron un certificado médico. Todo está comprobado en los expedientes, que la jueza cajonea”, sostuvo indignada Melisa Jara.