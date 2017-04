Se entregó el sospechoso del crimen de Ornella

La joven asesinada, según testimonios, estuvo con Varela el lunes pasado, en la jornada en la que, de acuerdo con las evidencias recogidas al momento, se produjo el asesinato. Durante la mañana de ayer, la Policía local había realizado una serie de operativos en las zonas de Concepción y Santa Ana con el fin de dar con Pomelo, a quien se considera como principal sospechoso del crimen de la menor embarazada.

El cuerpo de Ornella fue hallado el martes último en un campo de soja del paraje Naranjo Esquina, a dos kilómetros de Alberdi y a unos 140 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Unos niños se asustaron al ver el cadáver y salieron corriendo a contarles a sus padres lo que habían encontrado. Cuando los investigadores llegaron al lugar, revisaron el cuerpo semidesnudo y confirmaron que se trataba de Ornella, y también que habría sido asesinada por lo menos dos días antes. Según informaron fuentes policiales al diario La Gaceta de Tucumán, el cuerpo de la joven estaba boca arriba y tenía golpes en sus partes íntimas y en la cara, y también tenía dos ladrillos que le tapaban el cuello.

Los peritos determinaron, tras realizar la operación de la autopsia que se hizo en la morgue judicial de Concepción, que la víctima se encontraba cursando el mes y medio de embarazo.

También trascendió que Ornella habría tenido problemas de adicciones y que hace no mucho tiempo la Justicia había dictado una orden para que fuera internada en un hogar de la capital tucumana. Por la desaparición de la joven, la familia no había realizado la denuncia.

CASO MICAELA

Wagner le pidió a su padrastro que no lo deje tirado

Sebastián Wagner, el acusado del crimen de Micaela García, la joven de 21 años, en Gualeguay, le habría pedido a su padrastro antes de ser detenido: “No me dejes tirado porque me pego un tiro”. Así lo reveló la madre del detenido que, a su vez, fue la encargada de entregarlo a las autoridades. “El destino lo hizo volver y yo lo entregué, sé que esto va a terminar mal, pero no quiero sentirme culpable de lo que hice, quiero paz en mi alma, aunque me juzguen, quiero paz”, expresó Gabriela. “Cuando mi marido lo saca, él le decía ‘no me dejes tirado porque me pego un tiro’”, acotó. A todo esto, el juez Sebastián Elal le dictó a Wagner la prisión preventiva sin un plazo determinado por el secuestro, violación y asesinato de Micaela.