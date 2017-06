El hecho ocurrió ayer cuando Clara recibió la visita de un hombre vestido con overol se apareció en su casa y le dijo que tenía una pérdida en su medidor de gas.

"Yo no le abro el portón a nadie, pero la perra estaba enfurecida y él me dijo: Soy del gas y su medidor está perdiendo. Le abrí la puerta y me dijo que tenía que verificar los artefactos y entró", relató la mujer en conversación con LU5.

Una vez adentro de la casa, el delincuente le pidió a la abuela que salga afuera para corroborar si el medidor perdía gas y, en ese momento, entró a su habitación y le robó el dinero que guardaba en una mesita de luz.

"Fueron cinco minutos. Volví y ahí ya había ido y había sacado todo. Es como que alguien lo mandó y le dijo dónde estaba la plata porque yo lo tenia en una mesita de luz con libros", relató la víctima.

El hombre finalmente le dijo que debía buscar un repuesto y se fue. "Yo lo esperaba que volviera, como no lo hizo, llame a la policía. Doy gracias a Dios que no me golpearon", afirmó la abuela quien indicó que estaba juntando dinero para refaccionar su vivienda.