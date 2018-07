Se hizo sentir la bronca por el aumento del boleto

Luego de una serie de gestiones en Buenos Aires, llevada adelante por el subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad, Fernando Palladino, finalmente se aplicó el incremento que colocó a Neuquén como la ciudad con el pasaje más caro del país.

Esta nueva suba trajo la queja generalizada de los usuarios del transporte público, que en su mayoría son trabajadores que atraviesan una mala situación financiera y sienten fuertemente el impacto en su economía.

“Me parece que es un aumento desmedido”, comentó Isabel, mientras esperaba el colectivo en Belgrano e Irigoyen. “Es una vergüenza, porque aumenta todo menos los sueldos”, completó Antonella.

Los usuarios del transporte público pagan casi 8 veces más por boleto que al concesionarse el servicio, en 2011.

Paula contó que se dedica a vender tortas fritas y rosquitas, con lo cual el aumento la afectó sobremanera porque es el único medio de transporte que puede usar. “Me manejo con pedidos y viajo por toda la ciudad. En verano tengo que ir todos los días al Paseo de la Costa desde El Progreso, es un riesgo para mi supervivencia”, manifestó.

En el Parque Central, Carlos esperaba el colectivo y aseguró que toda su familia usa el servicio. “Son seis viajes por día entre mis hijos y yo desde el barrio Hibepa. Me parece que está demasiado caro”, expresó.

La actualización de la tarifa del boleto no sólo repercute en los usuarios, sino también en los vendedores callejeros, que ven cómo sus ventas caen por los aumentos. “Ahora hay actividad porque cobraron esta semana, pero no se vende como antes. Años atrás vendías 20 cajas de alfajores por día, porque podías poner promociones, pero hoy no vendés nada porque las promos no rinden”, contó un vendedor de golosinas del Parque Central.

El boleto de colectivo urbano creció un 5,8 por ciento y desde ayer cuesta 19,12 pesos. La reapertura de las mesas paritarias de los choferes y el aumento de las naftas amenazan con volver a disparar el precio del pasaje, aunque desde la Municipalidad indicaron días atrás que “por ahora” no se aplicarán nuevas subas.

