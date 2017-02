Se inventó un novio con Photoshop y la pescaron

Inglaterra

Una mujer que intentaba demostrar en las redes sociales que estaba felizmente enamorada de un hombre terminó cometiendo una mentira tan grande que hasta podría ocasionarle problemas con la Justicia. Durante cuatro años, Jill Sharp quiso aparentar ser una mujer feliz. Junto con su novio recorrían el mundo, visitaban lugares de ensueño y parecían disfrutar mucho.

Eso era lo que la mujer les mostraba a sus amigos de Facebook. Sin embargo, su “novio” no sabía que era parte de su vida. En realidad, ese hombre no existía. O sí, pero él no estaba al tanto de la particular e insólita relación.

Por un tiempo, Sharp siguió de cerca por las redes sociales los movimientos de Graham McQuet y su prometida Marianne Stirling. Conocía todos sus gustos, viajes y hasta enojos. La vida de esta pareja había sido investigada por esta mujer obsesionada en aparentar algo que no era: feliz.

2012 fue el año en el que comenzó la “relación de pareja”. Fue en ese momento que la escocesa comenzó a mostrar a su supuesto novio en las redes sociales. Se los veía muy felices en distintas partes del mundo. Y hasta se iban a su “casa”. Pero...

Las fotos de Sharp, quien trabaja en un centro de ayuda mental y es de Airdrie, Escocia, y McQuet se repetían en el perfil de Twitter de la perturbada mujer en diversos supuestos viajes que hacían juntos. Para eso, tenía como aliado a Photoshop, lo que le permitía editar su vida.

En una de esas emotivas fotografías anunció una próxima boda. Incluso, Sharp creó una falsa cuenta de Twitter de McQuet en la que este “fake” compartía las mismas fotos románticas.

Sus amigos comenzaron a sospechar y dieron con Graham y Marianne, quienes realizaron la denuncia en la policía, que inició una investigación por supuesto robo de identidad. “Sus publicaciones eran todas de champagne y flores y de cuán maravillosa era su vida con Graham. Siempre que le preguntábamos cuándo lo conoceríamos, había una excusa, ella decía que él no podía o que tenían que viajar”, cuenta un amigo de la mujer. Ninguno de su entorno la había visto con su amor. Otro de sus amigos recordó lo siguiente: “Una vez subió una foto en la que decía que iban a pasar unos días fuera de Londres, pero las imágenes eran de días distintos”.

El falso novio hasta salió a tuitear con su verdadera cuenta, que luego cerró: “¿Aparentemente me iba a casar en junio? Primera vez que lo escucho. ¿Quién hace esto por cuatro años? Atracción fatal”. Al conocerse la historia en los medios de Escocia, los memes comenzaron a explotar.

Jill Sharp, quien vive en la casa de sus padres, no quiso hablar más del tema, pero los usuarios de las diferentes redes sociales estallaron y permitieron que el caso se hiciera público.

La policía fue consultada y evalúa abrir una investigación por supuesto robo de identidad y, lo más comprometedor, por acoso a través de internet. Si la Justicia la encuentra culpable, no habrá photoshop que la salve.

Duras críticas para una revista

Para celebrar su aniversario número 25, la revista Vogue apostó por una portada más inclusiva que reunió, entre las siete “modelos del momento”, a Ashley Graham, modelo de talles grandes. Pero, lejos de ser “aplaudida” por esta decisión, la revista recibió críticas. Se cuestionó la pose de Ashley, única con los brazos hacia abajo, supuestamente para disimular las curvas. Otra cosa que llamó la atención fue la extensión de los brazos de Gigi Hadid, que llegan a cubrir la cintura de la modelo XL. ¿Abuso de photoshop?