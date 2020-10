¿Se le fue la mano a Yanina con Sofi?

“Sofi Morandi así como la ves es diabólica, peligrosísima. ¡Tremenda! Hoy, con pijama de Mickey. La Morandi que ustedes vieron en el Bailando, bomba sexual, si la ven en pijama... vomitan”, arrancó la panelista, mientras Lizardo (quien es íntimo de la influencer) agregaba: “Es una zorra”.

Yanina-latorre.png

“¡Putísima! Morandi no deja títere con cabeza. Nunca vi una piba que garch... tanto. Yo no sé qué le pasa. ¡Tremenda! Putísima es Morandi, va al frente como loca. Hoy se quejaba ‘hace 40 días que no garch...’, ¡yo no garch... desde que nací Morandi!”, siguió Yanina.

https://twitter.com/ulisesjaitt/status/1312783669199884297 Yanina: “ @sofimorandiOk es putisima, entra a un lugar y dice “ Quiero que me cojan”



“ @sofimorandiOk si la ven en pijama, vomitan” pic.twitter.com/DFI5k5OqsM — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) October 4, 2020

Sin embargo, en ese momento, el participante del Cantando acotó: “Yo no digo que Morandi sea puta, digo que tiene mucho levante. Me preguntan mucho por ella”; pero la “angelita” siguió: “¡Le gusta coger! Cuando tenés levante es porque emanás. Estás pendiente. Es lo que digo en los mails a las chicas que no levantan. No es una cuestión de gustar; es una cuestión de actitud. Morandi tiene actitud de putísima. Entra a un lugar y dice ‘quiero que me cojan’”. ¿Saldrá la neuquina a responderle?