"Se murieron delante nuestro y no pudimos hacer nada"

“Nunca vi morir a nadie. No dejo de repasar a cada rato todo lo que ocurrió”, comenzó diciendo a LMN mientras tomaba mate en la casa de su abuela.

De lo ocurrido, detalló: “Recién llegábamos del trabajo y me había olvidado el martillo, por lo que fui a buscarlo. Salgo en menos de un minuto y veo a una persona que se para y cae, pensé que era un borracho. Mi hermano venía por el caminito que rodea la calle y él, cuando las ve, me pega el grito de que llame a la ambulancia y a la Policía. Volví a avisar a mi casa, que está a 30 metros, que llamaran a la Policía y cuando llegó corriendo mi hermano me dice que el tipo había salido rajando por los pinos”, detalló el joven que estaba junto con su hermano.

Al llegar al lugar del crimen, la escena era aterradora. “Ellas estaban tiradas en el suelo y se murieron delante nuestro sin que pudiéramos hacer nada. El tipo las había hecho mierda. La nena respiró dos veces más y murió boca abajo y con los ojitos cerrados. La mamá habrá durado 40 segundos más y se murió mirándonos porque éramos los únicos que estábamos ahí y no podíamos hacer nada. Estábamos alrededor de ella agarrándonos la cabeza. Estaban muy cortadas las dos”, describió Hugo que declaró todo ante la fiscal Sandra González Taboada.

“Lo único que pude ver en la nena, porque quedó boca abajo, eran dos cortes que le rodeaban el cuello y llegaban hasta la espina. Es como que le quiso arrancar la cabeza. A la mamá se le veían muchos cortes porque quedó boca arriba. Fue muy sanguinario”, aseveró el joven albañil.

“A los 10 segundos llegó una señora en una camioneta y le dijimos que no se bajara y que fuera a buscar a la ambulancia. Al minuto, llegó un policía que estaba en el BPN, Muñoz iba a unos 500 metros, y le dijimos de perseguirlo porque él tenía un arma, tenía que tirar un tiro al aire o matarlo, si total ya había matado a dos personas, pero no se animó y quedó en estado de shock. El policía nos dijo que había que esperar refuerzos. Estaba cagado en las patas el cana. Después llegó la enfermera, les tomó el pulso y al comprobar que estaban muertas se quebró y se puso a llorar. Fue terrible”, explicó.

Respecto de Muñoz, aseguró que lo conocía de chico y sabía que era violento y que le pegaba a su ex. “Ahora estamos con temor porque a las últimas personas que vio, después de matarlas, fue a nosotros y es un tipo muy loco y peligroso”, concluyó Hugo, que está pensando en irse unos días de la localidad para sacarse de la cabeza las crudas imágenes que le quedaron grabadas.

