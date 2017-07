Se negó a hacer el alcotest y se trenzó con los efectivos

El jefe de la Unidad, Daniel Uribe, indicó que el hecho ocurrió a las 6:50 de ayer entre las calles Pacheco y Mengelle cuando personal de Tránsito detuvo un Peugeot 408 para realizar el test de alcoholemia.

El conductor, que hasta el momento no había sido identificado, se negó a llevar a cabo el procedimiento y por eso intentaron secuestrarle el auto. “Los efectivos policiales que estaban presentes en el control pidieron refuerzos y se pudo corroborar que se trataba del ex boxeador Pucará Vidal, que estaba con su hijo de 16 años. No se quería bajar del auto pero en un momento dado de la discusión quiso agredir al inspector de tránsito y el personal tuvo que reducirlo”, explicó Uribe. A su vez, también debieron enfrentarse a su hijo, quien se sumó a la pelea en un intento fallido por defender a su padre.

Ambos fueron trasladados a la Unidad Cuarta. El menor fue entregado a la madre y Pucará Vidal continuará detenido hasta que hoy le formulen cargos.

Versión: La familia de Vidal negó las acusaciones de la Policía. Aseguró que lo golpearon.