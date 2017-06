Se provocó una sobredosis para tratar de salvar a su hijo adicto

Sergey perdió la paciencia al encontrar la droga de su hijo un día mientras limpiaba su casa. Así que decidió darle una dura lección inyectándose una dosis del implacable derivado del opio, con el objetivo de enviarle un mensaje que esperaba que sirviera para que tomase finalmente la decisión de someterse a un tratamiento de rehabilitación.

“Le dije que si no se decidía a parar, yo haría lo mismo que él”, comentó el desesperado padre al NY Post. “Intenté enviarlo a rehabilitación y me prometió que iría, pero volví a encontrar droga en la casa”. El miércoles, cuando regresó al hogar que comparten en Brooklyn, Maykl encontró a su padre desmayado en la sala de estar de su apartamento, completamente inconsciente. El joven inmediatamente entendió que su padre estaba atravesando un episodio de sobredosis y procedió a someterlo a reanimación cardiopulmonar. Al ver que sus desesperados intentos de regresar a la vida a su progenitor no funcionaban, recurrió al kit de rescate de prevención contra sobredosis que tenía en el hogar, compuesto principalmente por el spray nasal Narcan, de uso cada vez más difundido entre las fuerzas de emergencia en los EE.UU., el cual permite revertir los efectos de una sobredosis de manera rápida mediante una fácil aplicación en las vías respiratorias.

El mismo método que Sergey había tenido que usar sobre su hijo en cuatro episodios distintos de sobredosis afortunadamente sirvió para salvarle la vida. “Luego de vivir esto, definitivamente iré a tratamiento. Me he drogado desde los 15 años y hoy a los 23 no puedo continuar haciendo esto”, expresó Maykl, consternado tras salvarle la vida a su padre.

SOS: Las autoridades están alarmadas por una epidemia de abuso de opioides en EE.UU.

Un viaje de ida... hacia la muerte

La zona de Brighton Beach, cercana al barrio donde habitan Sergey y su hijo en Nueva York, ha registrado la mayor cantidad de casos reportados de sobredosis de heroína per cápita entre 2014 y 2015. Las muertes relacionadas con sobredosis de opioides siguen en alza en los Estados Unidos y representan hoy más de 6 de cada 10 casos mortales de abuso. De 2000 a 2015, más de medio millón de personas murieron por abuso de drogas, mientras que todos los días 91 personas pierden la vida por sobredosis de opioides en el país. La sobredosis de drogas es la primera causa de muerte accidental en los EE.UU., con 55.403 fallecimientos en 2015; mientras que la adicción a los opioides está alimentando esta tendencia, con 20.101 muertes por sobredosis vinculadas a calmantes de dolor por prescripción sólo el año pasado.