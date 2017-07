Se puso bravo

Sin dejar pasar algunos minutos, el comentario tuvo respuesta por parte de un periodista del diario Clarín: “Tinelli vuelve a la carga contra el Gobierno. Parece que se terminó la tregua implícita de los últimos meses”, escribió Santiago Fioriti en la red del pajarito.

Sorprendido, el conductor no dudó en continuar el ida y vuelta virtual y le aclaró: “Para nada, Santiago. Me sorprende de vos. Sólo puse lo que veo en la tele ahora y me sorprendió. Abrazo”.

“No se puede hablar”

Pero el tema no quedó ahí porque varios usuarios realizaron otros comentarios críticos por el tuit de Tinelli. Eso hizo que el conductor opinara sobre la grieta y la poca tolerancia que existe cuando uno piensa distinto sobre el gobierno de turno. “No se puede hablar. Si decís una cosa, estás a favor o en contra del Gobierno. En los últimos 10 años nada ha cambiado”, fue el nuevo tuit de Marcelo.

Ahora habrá que esperar a ver si Tinelli realiza algún descargo esta noche en su programa, donde más de una vez mediante los sketchs de Freddy Villarreal, en la piel de Macri, criticó al Gobierno.