Apelando al humor y rápida, Griselda respondió: “¡Pelea en el lodo, las dos desnudas!”. Luego se puso más sería y agregó: “Entiendo perfecto la pregunta, me la hicieron ya 200 veces y ni empezó el Bailando. Pero, de verdad, no sé cuál es el conflicto. Entiendo la fantasía pero no el conflicto real”.

El conductor de El Trece siguió insistiendo en el tema y volvió a la carga al preguntarle si durante un evento se saludarían las tres.

Siciliani no dudó y explicó: “Sí. Flor es la hermana del hermano de mi hija. Tienen el mismo vínculo las dos con Toto. Pueden tener ese vínculo y que haya pasado algo, pero no. Con ella no pasó nada, y con Araceli tampoco”.

Leña al fuego

Intentando buscar la reacción de la actriz, De Brito le recordó que Araceli había salido con todo a su cruce cuando Griselda se refirió a por qué Fabián Mazzei no trabajaba en Pol-ka.

Otra vez la morocha puso paños fríos y afirmó: “Yo dije una frase picantita y se armó una cosa que no respondí jamás. Que uno no le caiga bien a alguien, no significa que lo tengas que odiar”. “¿No la odiás?”, indagó Ángel. “¡Para nada!”, respondió Sicliani.

Otra perla fue cuando la picante Yanina Latorre opinó que Araceli la odia, a lo que Siciliani reflexionó con mucha tranquilidad: “Bueno, no lo sé. Mucha gente me debe odiar y no nos enteramos”.

--> “Siempre en la tapa de Gente me toca al lado de Marcelo”

La foto de presentación del “Bailando” generó muchas polémicas en torno a algunas de sus principales figuras. Flor de la V se quejó feo por su ubicación y Pampita (poso en el piso con Flor Peña debajo de Marcelo Tinelli) aprovechó la oportunidad y apuntó –sin nombrarlas- contra Griselda Sicilani y Leticia Brédice, quienes ubicaron al lado del conductor de Showmatch.

En esta oportunidad fue Yanina Latorre la que se puso filosa con la actriz de Nina y se refirió al tema que trajo bastante cola en la semana.

“El lugar de ellas el año pasado era al lado de Marcelo y vinieron estas dos (por Siciliani y Brédice) y desbarrancaron todo”, lanzó la panelista. A la hora de responder y referirse sobre la foto, Griselda se corrió de la polémica: “No sé, me dijeron donde veas tu nombre. Fui ahí cerquita porque siempre en la tapa de Gente me toca o al lado de Marcelo o al lado de Mirtha. Después entendí que claro, si es una tapa del Bailando y hay jerarquías, está el jurado, qué sé yo, ahí podría haber sido que estemos como más a los costaditos”.