Se raparon para que su amigo con leucemia no se sienta solo

"Cuando yo me senté, me sentí un poco mal porque nunca me lo había rapado, y yo le tengo mucho aprecio a mi pelo. Pero después pensé que era por David, y ahí ya me lo rapó", explicó uno de ellos en declaraciones a la radio Onda Cero. "Muy orgulloso estoy. Llegaron corriendo tres o cuatro al patio a decirnos que habían tomado la iniciativa, y la verdad es que ahora que tanta gente dice lo del egoísmo de los chicos, la verdad que te sorprende, yo estoy muy contento", expresó Javi, uno de los padres de los chicos.

David, Víctor, Pablo, Diego, Noah, Hugo, Martín y Alfonso demostraron su gran lealtad con David a través de un gesto que trascendió en España porque emociona el valor de la amistad. Además, le enviaron mensajes de apoyo a David por si escuchaba la entrevista que le estaban realizando los medios en la puerta de la escuela. "Que se recupere rápido y que pronto vuelva"; "que estamos esperando en el colegio, que siga animándose y que va a superarlo"; "yo tengo muchas ganas que vuelva para verlo todos los días"; "que todos estamos con él y que no le de ningún tipo de vuelta estar así porque estamos junto a él"; "que cualquier cosa que quiera nosotros se la damos"; "que no está solo y que sepa que siempre estamos con él"; "que cuando jugábamos en el colegio era un arquerazo". Esas fueron algunas de las frases que los ocho amigos le dedicaron a David mientras recibían un aplauso por su enorme gesto.

En EE.UU. lo hicieron 80 chicos a la vez

En abril de 2016 hubo un gesto que conmovió al mundo. Luego de meses de recibir quimioterapia y perder su pelo, Marlee Pack, una nena de 9 años, volvió a la escuela Meridian Elementary School de Broomfield, en EE.UU., y fue recibida con un festival en el que 80 de sus compañeros decidieron raparse la cabeza para apoyarla en su cuadro de leucemia. La idea surgió de su mejor amiga, Cameron McLaughlin, quien fue la primera en raparse y entregar el pelo como donación. “Cuando mi hija le dijo a Marlee que estaba pensando en raparse, Marlee sonrió muchísimo”, dijo Cheray McLaughlin, madre de Cameron.

