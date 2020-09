Se recuperó el cóndor caído en Chos Malal y fue liberado

Además, este ejemplar macho de unos 20 años y un peso 11,600 kilogramos estaba golpeado en virtud de la brusca caída. El tratamiento inicial hizo que reaccionara y de inmediato comenzaron a hidratarlo y le suministraron suero. Primero el animal reaccionó bien, pero luego empezó a decaer lo que hizo que los especialistas piensen que fue intoxicado con plomo.

Fue necesario, entonces, cambiar de medicación y aplicarle cálcico disódico granulado, un producto que -según explicó- dejó de comercializarse pero que se sigue produciendo en un laboratorio que realiza trabajos para Bioandina. Para lograr que ese producto llegara a Neuquén fue necesario realizar gestiones ante la secretaría de Ambiente de Mendoza.

“Así fue posible que de Mendoza Capital sea llevado a Malargüe, luego a Barrancas y de ahí a Chos Malal”, dijo Redondo y destacó el trabajo tanto de los Guarparques del Area Natural Protegida El Tromen como del personal de Fauna de la regional Norte.

Esos esfuerzos coordinados apuntan a que el cóndor se recupere y que pueda ser liberado en una zona alejada. También se tramitó la adquisición de otras dosis (en Buenos Aires), por si es necesario usarlas en futuras intervenciones.

Liberaron al cóndor que había caído en Chos Malal

Finalmente, el animal recuperó su salud y pudo ser liberador hoy en el Área Natural Tromen. La situación sorprendió a propios y ajenos, ya que semanas atrás se pensaba que el cóndor adulto ya no volvería a volar.

A mediados de mayo último, un guardarpaque y un guardafauna lograron rescatar a otro cóndor, en este caso una hembra de un año, que no podía volar, porque tenía un ala fracturada. El animal fue rescatado en Cajón del Covunco y llevado a un santuario de Mendoza. Lamentablemente no podrá ser devuelto a su ambiente natural, ya que no puede volver a volar.