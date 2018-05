¿Se bajó sola?

Lautrita Fernández no se guardó nada y aseguró que no tuvo ninguna propuesta oficial para ser parte del jurado del “Bailando 2018”. La protagonista de Sugar se refirió al tema en Los ángeles de la mañana y se mostró muy cuidadosa al hablar sobre su incorporación: “No tuve ninguna propuesta formal. Sí desmentí que voy a abandonar Combate. No está en mis planes. Cualquier propuesta laboral de ellos es un placer, pero no hubo nada. Se contactaron cuando surgió lo de Sugar para felicitarme y me dijeron que iban a venir al teatro. Y ahí lo hablaré”, comentó.