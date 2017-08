Se supo: el cerebro de la mujer es más activo

Las dudas se disiparon con el último estudio realizado por las Amen, Clinics, en California. La investigación más grande realizada hasta el momento analizó datos de 46.034 estudios de escáneres cerebrales desarrollados a través de SPECT -la técnica de tomografía computarizada por emisión de fotón única- que proporcionaron nueve clínicas.

Los resultados, publicados en Journal of Alzheimer’s Disease, marcan que el cerebro de las mujeres es más activo en la mayoría en comparación con el de los hombres. En especial, la diferencia se presentó en dos regiones puntuales: la corteza prefrontal -encargada de la toma de decisiones, la resolución de problemas y de comportamientos cognitivos complejos en general- y las zonas límbicas o emocionales, que determinan el estado de ánimo y la ansiedad. “Este es un estudio muy importante para ayudar a entender las diferencias cerebrales basadas en el género”, sostuvo Daniel Amen, fundador y director médico de la clínica. “Las diferencias cuantificables que identificamos entre hombres y mujeres son importantes para comprender los riesgos basados en el género para trastornos cerebrales como el alzheimer”, agregó.

En total, el estudio analizó a 119 personas sanas y 26.683 pacientes con variedad de condiciones cerebrales, como traumatismo, trastorno bipolar, del estado de ánimo, esquizofrenia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). De ese modo, los investigadores pudieron observar 128 regiones cerebrales, en las que pese al dominio femenino, los hombres mostraron resultados superiores en el centro visual y en la zona de coordinación.

En reposo, el cerebro femenino demostró mayor actividad en 65 de las 128 regiones detectadas, mientras que cuando se les solicitó realizar una tarea que requería concentración se destacaron en 48 zonas. En cambio, los hombres concentrados sólo vieron 22 partes más activas que la mujer. Los expertos remarcaron que la cantidad de actividad cerebral está “significativamente relacionada” con el sexo de los participantes.

Según los investigadores, comprender esta diferencias es vital. Los trastornos afectan de distintos modos a hombres y mujeres. Por caso, ellas presentan tasas más elevadas en alzheimer, depresión o trastorno de ansiedad y los varones tienen registros más altos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad o problemas de conducta.

El objetivo del estudio es encontrar y determinar las diferencias con el fin de desarrollar el mejor tratamiento para enfermedades a futuro. Y los resultados fueron contundentes.

En inteligencia no hay diferencia

A nivel general, en cuanto a inteligencia, no existen diferencias significativas, siendo mujeres y hombres igual de inteligentes o, mejor dicho, no dependiendo el nivel de inteligencia del sexo biológico. Además, si bien se ha visto que el cerebro de los hombres es proporcionalmente mayor que el de las mujeres, se ha comprobado que la diferencia de tamaños no tiene por qué implicar diferencia en los niveles de inteligencia, a no ser que esta sea muy acusada.

Una ventaja más sobre ellos

La mujer ha demostrado en las diversas pruebas realizadas hasta el momento que por norma general tiene un mayor dominio de la esfera verbal y el lenguaje que sus contrapartes masculinos. Suelen ser mejores en tareas en las que se pide capacidad de asociación, comprensión y expresión.