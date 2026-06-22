Se viene el asfalto en todo el barrio Confluencia: a qué cuadras llegará

La Municipalidad licita las obras en calles fundamentales. Los tiempos y la modificación de un pluvial por un fenómeno de las corrientes inversas de los ríos.

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola , confirmó que el municipio se encuentra en pleno proceso de licitación para contratar las obras de asfalto que beneficiarán a más de 60 cuadras del barrio Confluencia .

Este lunes, en diálogo con Línea Abierta de LU5, el funcionario municipal estimó que, una vez concluida esa etapa, en un plazo de entre 45 y 60 días podrían dar inicio a los trabajos en el terreno.

Según explicó Nicola, lo más relevante de esta intervención no es el asfalto en sí, sino la infraestructura pluvial que se ejecutará antes de la pavimentación.

Tanto en calle Los Álamos como en calle Chocón se construirá un canal pluvial subterráneo, que se ubicará debajo de la calzada, con dimensiones de 7 metros de ancho por 1,5 metros de altura. Se trata, según describió el propio funcionario, de "un canal muy importante" que permitirá evacuar el agua de lluvia de toda esa zona de la ciudad.

SFP Inauguran asfalto de calle Obrero Argentino confluencia (6).JPG El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola. Sebastián Fariña Petersen

Ese canal recorrerá el trayecto hasta llegar al paseo costero, donde se instalará un pozo de bombeo. La razón de esa infraestructura adicional es que, por la trama de la defensa costera, el agua no puede evacuarse por gravedad hacia el río sino que necesita ser impulsada mediante bombeo para poder salir.

Las calles que forman parte de la obra

En cuanto al trazado concreto, Nicola detalló que se completará totalmente la calle Chocón con pavimento hasta llegar al río Neuquén. Por su parte, las calles Copahue y Los Álamos (que en la actualidad no cuentan con asfalto) se pavimentarán en el tramo que va desde calle Aguado hasta la costa del río Limay.

El funcionario aclaró además una distinción de importancia para entender el trazado. Es que, si bien Aguado y Los Álamos se ubican a la altura del río Neuquén, la extensión de Los Álamos llega hasta el río Limay, y en ese sentido genera así dos cursos de agua distintos como límites de la intervención. En conjunto, remarcó Nicola, se trata de "una obra muy importante de troncales" para todo ese sector de la ciudad, que totaliza unas sesenta cuadras.

Pasqualini paseo costero rio neuquen

Nicola también se refirió a una recorrida prevista en un sector cercano al barrio Confluencia, aunque aclaró que se trata de una obra ejecutada por la empresa de servicios sanitarios vinculada a agua, cloacas y, en parte, también a pavimento.

En esa zona, indicó el secretario, el municipio continúa con un plan de pavimentación que todavía tiene tramos pendientes. Puntualmente, mencionó que se asfaltará la calle Copahue en las últimas tres cuadras que restan para completar el sector donde la empresa finalizó sus trabajos, además de varias calles aledañas que también están pendientes de pavimento.

Avances en el ingreso a la ciudad por avenida Mosconi

Consultado sobre el estado de las obras en el ingreso a la ciudad por Avenida Mosconi, Nicola brindó un detalle pormenorizado de los distintos frentes de trabajo en marcha. Dijo que se continúa la colocación de "base negra" en distintos sectores de la traza. Se siguen ejecutando las cañerías correspondientes a la infraestructura subterránea (servicios enterrados). y que ya comenzaron a construirse las bases para las futuras columnas de alumbrado público, lo que permitirá en breve avanzar con su montaje.

El funcionario remarcó que el objetivo del equipo de obra es acelerar los tiempos al máximo posible para poder habilitar el tránsito sobre la nueva traza y, a partir de ahí, comenzar a trabajar en las colectoras y las veredas.

Avenida Mosconi -Maria Pasqualini (12) Claudio Espinoza

Según explicó, ese paso es clave porque permitirá iniciar los trabajos en otro sector también prioritario, que incluye bicisendas, espacios verdes y nuevas veredas.

Respecto del tramo de llegada al puente carretero, Nicola confirmó que ya se están ejecutando los primeros pilotes de fundación, y que la obra avanza, en sus palabras, "de acuerdo a lo previsto".

Iluminación en Casimiro Gómez: todavía en etapa de proyecto

Ante una consulta de los oyentes sobre cuándo llegará la iluminación al sector de Casimiro Gómez, Nicola se sinceró en aclarar las expectativas. El proyecto de ingeniería (que incluye planos, cómputos y la preparación del pliego) se encuentra en su etapa final, previo al llamado a licitación para contratar la ejecución de la obra.

Es decir, según indicó el propio secretario, la obra de iluminación en ese sector "no es inminente", sino que todavía se encuentra en fase de planificación y diseño, con la instancia de construcción aún pendiente.