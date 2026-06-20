Con obras de drenaje y asfalto, Mariano Gaido proyecta una transformación histórica en el barrio Confluencia

El municipio avanzará con un conjunto de obras de infraestructura en el sector este de Obrero Argentino. Los trabajos comenzarán en los próximos 45 a 60 días.

La Municipalidad de Neuquén pondrá en marcha un plan integral de infraestructura para el barrio Confluencia que contempla obras de desagües pluviales, pavimentación, cordón cuneta y nuevas conexiones viales. Según informó el intendente Mariano Gaido, los proyectos ya se encuentran en proceso de licitación y las tareas comenzarán en un plazo estimado de entre 45 y 60 días.

Los trabajos se concentrarán principalmente en el sector ubicado al este de la calle Obrero Argentino, una de las arterias más importantes del barrio que conecta el río Neuquén con el río Limay.

“Tomando como eje a la calle Obrero Argentino, desde el río Neuquén al río Limay, tenemos de Obrero Argentino hacia el este todo un desarrollo de proyectos que fundamentalmente tienen que ver con lo pluvial, donde el escurrimiento es clave”, señaló el jefe comunal.

Obras pluviales para resolver el drenaje

Gaido recordó que una parte importante de este sector se encuentra por debajo de la cota de la defensa costera, una situación que dificulta el escurrimiento natural del agua de lluvia y obliga a desarrollar infraestructura específica: “Los días de lluvia el agua no sale por gravedad porque queda adentro de la ciudad. Entonces allí el trabajo pluvial es fundamental”.

En ese contexto, destacó la futura pavimentación de la calle Los Álamos, una obra que estará acompañada por una importante intervención hidráulica: “La calle Los Álamos tiene una obra pluvial tremenda, un canal hormigonado abajo de la calle de siete metros de ancho por un metro y medio de altura”.

“Primero se construye eso, después la base y la subbase de la calle, y finalmente el pavimento”, detalló.

Calles estratégicas y conexión con el Paseo Costero

Además de Los Álamos, el plan contempla intervenciones en las calles Aguado, Copahue y El Chocón, consideradas corredores fundamentales para la circulación dentro del barrio.

Según explicó el intendente, estas obras permitirán vincular distintos sectores de Confluencia con el nuevo tramo del Paseo Costero que será inaugurado en septiembre: “Todas están en licitación y todas empiezan este año. De acá a 45 días vamos a tener en obra tanto los trabajos pluviales como los de asfalto”.

Un sistema integral de drenaje

El proyecto prevé la construcción de un gran canal que recorrerá el sector por debajo de la calle Los Álamos y continuará por El Chocón y Lope de Vega hasta desembocar en un pozo de bombeo ubicado junto al río Neuquén.

“Ahí se va a acumular toda el agua que viene por ese canal y desde allí se va a sacar con bombas hacia el río”, indicó Gaido.

Además, señaló que todas las calles alcanzadas por el plan contarán con conductos subterráneos y sumideros destinados a captar el agua de lluvia.

“Todo está diseñado para que el agua se conduzca a través de esos caños, llegue al canal y del canal al río”.

Más de 60 cuadras beneficiadas

El plan de infraestructura alcanzará a todo el barrio Confluencia y comprenderá más de 60 cuadras de calles troncales.

“Sumando a las calles El Chocón, Copahue, Aguado y Los Álamos ejecutamos más de 60 cuadras. Son todas calles troncales de conectividad”, destacó el intendente.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, adelantó que también se ejecutarán obras en el sector oeste de Obrero Argentino para completar la infraestructura en zonas que aún no cuentan con pavimento.

“También estamos en proceso de licitación y próximamente vamos a estar en obra. Ahí también va obra pluvial y vamos a estar casi al 100% del barrio con infraestructura”, concluyó.