Se viene el paro de 48 horas de estatales en Neuquén: qué afectará

El gremialista dijo que se tomó un tiempo prudencial para evaluar las posibles correcciones, pero “hoy llevamos casi un año de reapertura" y lanzó: "No es una rediscusión de cero, sino que es corrección de distintas cláusulas convencionales y nos encontramos que no tenemos respuestas de las propuestas que hemos hecho”.

Además, dijo que “para que una mesa paritaria funcione tiene que haber propuestas y contrapropuestas de las dos partes” y cuestionó que, tras realizar una serie de propuestas, los paritarios del Ejecutivo se limitaron a responderles “que no hay acuerdo, pero que tampoco trajeron ninguna contrapropuesta” a las últimas mesas paritarias.

paro- ATE - paro de 48 horas.jpg ATE Neuquén

Quintriqueo señaló que se trata de un CCT que regula a más de 7 mil trabajadores y que, ahora, proponen hacer modificaciones en aspectos que en el 2014 no se tenían presentes. Así, planteó la necesidad de tener un diferencial para los auxiliares de servicio, según las actividades que tengan que llevar adelante. “Las tareas de los compañeros y compañeras que trabajan en las EPEAS no es como en las escuelas en zonas urbanas. Ahí hay cría de animales, tienen limpiar chiqueros, no solo aulas. Se trabaja con maquinarias, hay tractores, hay distintas actividades que no se hacen en un establecimiento común”, ejemplificó y sumó: “No es lo mismo limpiar una salita de jardín de infantes que un taller de una escuela técnica”.

Además, señaló que ese diferencial debe también comprender a los auxiliares de servicios que se desempeñan en un establecimiento escolar rural. “La actividad es distinta al de una escuela urbana. Hacen más allá de la limpieza del establecimiento en sí. Hay escuelas que siguen funcionando con leña, deben amasar el pan y acá eso no se hace. Veamos la realidad de todas las escuelas”, apuntó el referente sindical.