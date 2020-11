"Gracias a Ariel Balbi, el técnico de la Liga Argentina, que tenía en mi país, vine con mentalidad, porque me había anticipado que iba a tener que aguantar todo lo que me pegaran. 'Va a ser duro', me había dicho. Y no fue diferente, ja", recuerda Sebastián Melgar.

SEBASTIAN MELGAR.jpg Sebastián Melgar, junto a la estrella de la Liga Argentina, Carlos Tevez.

En esa prueba, con Coqui Raffo como coordinador, el que lo vio fue el Chavo Pinto y dio el primer visto bueno. El problema era que, al ser menor de edad y no estar en el país con sus padres, podía quedarse pero no iba a obtener la habilitación de la AFA para jugar en la Liga Argentina. ¿Se volvió a Bolivia? "Me dijeron que si me bancaba eso, no había problema y dije que sí", cuenta. "Justo ahí tenía el Sudamericano Sub 17 y en la concentración me enteré de que se había ido Raffo... Pero llegó Claudio Vivas, me habló y me dijo que me iban a tener en cuenta". Sebastián Melgar no jugó hasta los 18 con el Boca.

“Tuve que esperar hasta cumplir 18, solo tuve campeonatos en el exterior. Desde los 15 hasta 18 la pasé sin jugar. La verdad que me comí un montón, llegaba el fin de semana... y tenía que aguantar. Pero yo no quería volver a mi país. Mi primer campeonato fue el año pasado en Quinta, me fue muy bien, en el primer partido hice un gol de tiro libre, y me encantó”, dijo Sebastián Melgar.

Era febrero cuando al joven Sebastián Melgar lo operaron de una lesión en la rodilla. A las dos semanas pensaba viajar a Bolivia para pasar unos días con su familia. "Para desestresarme", dice. Pero justo estalló el brote de coronavirus en Argentina, cerraron las fronteras y se tuvo que quedar, y hacer la recuperación como pudiera en el consultorio de un kinesiólogo del Boca.

En medio de la mala, a mitad de año, le llegó una buena: le hablaron de su selección y le anticiparon que le iba a llegar la convocatoria, por lo que habló con el club para poder empezar con los trabajos para llegar bien al Sudamericano programado para febrero en Ecuador. "No había hecho campo ni pelota, porque las Inferiores no volvieron, y ahí me permitieron incorporarme a Reserva" dijo Sebastián Melgar. Y si bien sus compañeros de Sub 20 se entrenan desde esta semana en Santa Cruz de la Sierra, a él lo dejaron seguir con la puesta a punto en Boca para la Liga Argentina.