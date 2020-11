Sebastián Villa regresa a las canchas por decisión del club

Pasó mucho más que 239 días desde la última vez que Sebastián Villa había jugado su último partido en Boca. Ocurrieron tantas cosas desde aquel triunfo ante Godoy Cruz por la Copa Superliga que estos siete meses y moneda parecieron años, por más que ahora, para Russo, Riquelme y compañía, todo vuelva a estar como al principio. Todavía imputado en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, el 22 regresó a las canchas por decisión del Consejo de Fútbol y el DT y no pasó inadvertido. Tras una primera mitad flojita, se destapó en el complemento y hasta tuvo posibilidades para meter al menos un gol. No pudo, pero igual fue de los puntos más altos del gran triunfo de Boca en el Marcelo Bielsa.