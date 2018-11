Secuestran a 12 defensores del derecho laboral

Estas acciones ocurrieron en simultáneo en varias localidades del país, por lo que no se descarta que pudiese haber más desaparecidos todavía. Al momento, se sabe que nueve personas fueron detenidas en las ciudades de Pekín, Shanghai, Guangzhou y Shenzen, y otras tres en Wuhan. Si bien no están todos identificados, se conoce el nombre de cinco estudiantes del principal centro universitario de Pekín. Uno de ellos es Zhang Shengye, que fue capturado dentro de la universidad. Un testigo contó que una decena de personas se acercaron a Zhang, le pegaron y luego lo subieron a un auto (además, golpearon a otros estudiantes que pasaban por el lugar). “Le pegaron fuerte y consiguieron que Zhang estuviera bajo su control muy pronto”, dijo un joven que no quiso dar a conocer su nombre.