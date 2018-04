Según el gobierno, el paro de ATEN perjudica al 85% de los docentes

El Ministro Mariano Gaido llamó a la "reflexión" al gremio para que "quienes no participan de las medidas de fuerza cobren el aumento en los próximos días".

Mariano Gaido, ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, aseguró que debido al conflicto que ATEN tiene con el gobierno provincial, el "85% del cuerpo docente", que no está realizando medidas de fuerza, no podrá cobrar el sueldo de abril con aumento. “Llamamos a reflexionar al gremio ATEN para que el 85 por ciento de quienes no participan de las medidas de fuerza puedan cobrar el aumento en los próximos días”, expresó el funcionario.