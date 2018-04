Los docentes no van a cobrar el aumento salarial

El plazo se vence mañana, día en que el Ejecutivo liquidará los sueldos correspondientes a abril y con ellos un 6,3 por ciento de aumento salarial, que surge de equiparar a los haberes el índice trimestral del IPC promedio de Neuquén, Córdoba y el Indec.

“Esta situación ha llevado a que el miércoles (por mañana) todos los trabajadores van a tener aumento menos los docentes”, dijo Gaido en declaraciones a este diario, al tiempo que reiteró que también se harán los descuentos de los días de paro a los maestros que adhirieron a la medida de fuerza.

“Pedimos que acepten y volvernos a sentar a una mesa en junio, con la posibilidad de que si no hay acuerdo extendamos esta actualización un trimestre más, con lo cual la propuesta es actualizar salarios hasta septiembre. Es la mejor oferta en el país, ya que ahora en mayo cobrarían un 12 por ciento acumulado en el año”, explicó Gaido.

Desde el gremio ATEN interpretan otra cosa. Susana Delarriva, secretaria adjunta del sindicato de los maestros, dijo que la propuesta no se acerca en nada a lo solicitado.

“Ofrecen un 6 por ciento y en potencial otro trimestre que no está escrito. Nuestro acuerdo venció en diciembre del año pasado, lo que cobramos de aumento corresponde a la inflación de 2017, año en que acordamos cobrar con actualización del IPC a partir de marzo. Por eso decimos que no hay en concreto una oferta salarial para este primer trimestre”, dijo la dirigente sindical, y agregó: “Si no nos llaman, vamos a votar en asambleas más medidas de fuerza, salvo que exista alguna propuesta para analizar en el medio”.

Embed

Padres van al TSJ por la educación

Luego del rechazo por parte de la Defensoría del Niño para intervenir en el conflicto docente, un grupo de padres autoconvocados le solicitará al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que actúe en el tema y garantice el dictado de clases.

LEÉ MÁS

ATEN bancó los descuentos con una venta de pollos

Guagliardo le respondió a Gaido: "Si hubiera diálogo, el conflicto estaría resuelto"

"Día no trabajado, día que vamos a descontar"