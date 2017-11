Según Stephen Hawking, el fin del mundo será en el 2617

En la convención de científicos, Hawking explicó que “la Tierra se convertirá en una bola de fuego para esa fecha. La humanidad debería empezar a mirar a las estrellas para evitar este destino final”, y argumentó que la mejor opción para la huida sería “nuestro vecino más cercano, Alpha Centauri”. ¿Cuál sería el motivo? Fundamentalmente, la combinación de un incremento desproporcionado de la población y una elevada demanda de energía.

Cabe destacar que, según la NASA, ese sistema está a 4,3 años luz de la Tierra, en la constelación Centaurus. Sin embargo, para el nacido en Oxford eso podría solucionarse con el proyecto “Breakthrough Starshot” (Intento Estelar), el cual también cuenta con el apoyo de Mark Zuckerberg (empresario y creador de Facebook), que contempla el envío de una pequeña sonda a Alpha Centauri en poco más de 20 años, viajando a una fracción de la velocidad de la luz. “Con esta tecnología se podría llegar a Marte en menos de una hora, llegar a Plutón en unos días, pasar por la Voyager en menos de una semana y llegar a Alpha Centauri en poco más de 20 años”, aseguró Stephen.

Sobre esto, también hizo un llamado tanto a los patrocinadores financieros como a los poderosos del mundo para invertir en este proyecto sobre vuelos tripulados al espacio.

“Para sobrevivir como especie, a la larga debemos extendernos hacia las estrellas, y hoy nos comprometemos con el próximo gran avance del hombre en el cosmos”, dijo cuando presentó el proyecto, que usará un material extremadamente ligero y delgado llamado “Lightsail” que, con el impulso de un rayo láser proyectado desde la Tierra, alcanzaría las estrellas más cercanas a nuestro sistema solar en unos 20 años desde su lanzamiento.

Efectos

Los cambios del cerebro al estar en el espacio

Un estudio publicado esta semana en la revista The New England Journal of Medicine comprobó que hay cambios anatómicos en el cerebro cuando se pasa mucho tiempo en el espacio. La investigación analizó con resonancia magnética los efectos de la microgravedad en el cerebro de 34 astronautas de la NASA y detectó el síndrome de déficit visual y presión intracraneal, que afecta a algunos apenas llegan al espacio y que puede prolongarse cuando vuelven a la Tierra y se ven expuestos de nuevo a la gravedad. Sobre el resto del cuerpo, los efectos más conocidos son la atrofia de músculos y huesos, pero ambos pueden compensarse haciendo ejercicios.