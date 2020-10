Según un experto, la vida volverá a la normalidad para el 2022

La pandemia por el Covid-19 no da tregua y continúa haciendo estragos en todo el mundo, en Europa se registran rebrotes que obligaron a muchos países a volver a implementar restricciones mientras los gobiernos luchan por conseguir una vacuna o un tratamiento. Pero esta no será a corto plazo, según explica el doctor Anthony Fauci.

Según el experto, en los Estados Unidos es probable que la situación empeore antes de mejorar debido a la llegada del invierno en diciembre y a la inminente temporada de gripe. De hecho, muchos expertos en salud creen que estos factores pueden provocar un aumento masivo de nuevas infecciones entre noviembre y diciembre. En el peor de los casos, algunos modelos científicos proyectan que la tasa de mortalidad por coronavirus podría alcanzar los 2.900 por día a finales de año.

"No es como encender o apagar un interruptor de la luz en absoluto", dijo Fauci. "Incluso con una vacuna, no va a ser 99 por ciento efectiva. Me encantaría que lo fuera, pero no lo es". Recuerden que la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés, Administración de Medicamentos y Alimentos) probablemente aprobará una vacuna contra el coronavirus aunque sólo tenga un 50% de efectividad.

Imagen genérica vacunas covid coronavirus

"Digamos que tienes una vacuna con una eficacia del 75% y que entre el 65 y el 80% de la gente quiere vacunarse", añadió Fauci. Y tomemos este país como una unidad social que es vulnerable a ser infectada. Por lo tanto, vamos a ir suavemente, en forma muy lenta, hacia la normalidad."

En consecuencia, Fauci cree que los EE.UU. volverán a una aparente de normalidad para el verano de 2021. Pero la vida no volverá completamente a la normalidad hasta el 2022, cree Fauci.

"Creo que para cuando lleguemos a finales de 2021", dijo Fauci el mes pasado, "si todo el mundo se vacuna y seguimos aplicando las medidas de salud pública de las que he estado hablando incesantemente durante los últimos meses -no se cumplen universalmente-, si hacemos eso, además de la vacuna, llegaremos al punto en que el nivel de virus será tan bajo, y tal vez incluso, ya sabes, casi ausente".