Seis días de búsqueda: "A mi hijo lo sacaron, tenía un problema con un policía"

“Lo que estamos haciendo ahora es para que esto no quede así nomás. Desapareció mi hermano y ya va a hacer casi una semana”, dijo a LM Neuquén Sebastián Sepúlveda, hermano del desaparecido.

El joven desapareció el martes de la casa de su padre, también Juan Sepúlveda, y perdieron el rastro a unos 600 metros, cerca de una chacra donde al día siguiente hallaron una bota y manchas de sangre.

La bota de Guillermo Sepúlveda desaparecido 01.jpg Juan Guillermo Sepúlveda está desaparecido desde el martes pasado. Hallaron una bota suya ensangrentada en una chacra.

La familia del joven quiere que se investigue con urgencia la última llamada que le hicieron antes de que su celular sea apagado, que fue el miércoles 19 ente las 8 y las 10 de la mañana. Sostuvieron que realizaron tres llamadas sin respuesta y que luego el celular dio apagado.

El padre del joven tiene la idea de que su hijo Juan Guillermo fue víctima de una desaparición debido al hostigamiento que, según contó, recibía por parte de la Policía. Su hijo tenía antecedentes penales, según dijo y cada tanto “venía golpeado”

“Para mí, a mí me lo sacaron de acá, porque él tenía un problema con un principal (un policía) de acá, ya me lo había amenazado, hace un año y medio le había fracturado una costilla y ya no podría salir. A él lo conocen todos en Senillosa”, dijo el padre del desaparecido en declaraciones radiales.

El padre de Juan Guillermo trabaja en un campo en los alrededores de Senillosa y vivía con su hijo en la misma casa. Sostuvo que hace un año y medio que viene con amenazas, según el relato que le contó el hijo desaparecido.

“Este hostigamiento fue denunciado a la Fiscalía. Me contó que la comisaría lo amenazaba con un arma y que cuando se descuidara lo iban a cagar matando y hacer desaparecer. Eso es lo que él me dijo cuando llegó golpeado una vuelta a mi casa”, dijo.

La familia dijo que como la Policía “no se movían mucho” familiares y amigos del desaparecido organizaron un rastrillaje, pese a que la Policía Montada, los buzos, y drones, hicieron un barrido por la costa del río Limay.