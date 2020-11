Senillosa: apareció con vida el abuelo perdido

Al momento de su aparición se encontraba a las orillas de La Laguna del Toro, a seis kilómetros de su casa en la zona de chacras reconocida como El Correntoso. “Estaba lúcido, pero con mucha sed y mucha hambre, ya que no se alimentó por dos días”, explicó Farías.

Si bien nunca abandonaron las esperanzas, desde la familia cada vez eran menos las expectativas de encontrar al hombre con vida por sus grandes problemas de pérdida de memoria. Por eso fue una gran sorpresa verlo lúcido a la orilla de la laguna, soportando el frío con un pulóver de algodón: “La familia rompió en llanto cuando lo vió. No lo podían creer”.

abuelo-desaparecido-senillosa-1.jpg

En un principio la búsqueda se complicó porque no contaban con perros de búsqueda en Senillosa y no podían ingresar a los grandes pastizales de la zona. “Por suerte conseguimos unos caballos de la Policía Montada y la ayuda de unas agrupaciones que conocían bien la zona. De otra forma no hubiéramos podido ingresar”, explicó Farías. Del operativo también participaron la Policía de la Provincia, Personal de Bomberos, Defensa Civil, la Comisaría 11 de Senillosa y la Coordinación de Seguridad Ciudadana Municipal.

Ni bien identificaron al hombre, llamaron de urgencia a una ambulancia que lo trató en el lugar, estabilizó su temperatura y lo hidrató inmediatamente. “Lo trasladaron a un lugar cercano a su casa para que le dieran los primeros auxilios y después al hospital”.

abuelo-desaparecido-senillosa-2.jpg

Los buscadores no solo se sorprendieron por su lucidez y su entereza sin haberse alimentado durante más de 48 horas, sino también por haber soportado el frío de la costa de la laguna. “Si bien en estas épocas no hay tantas heladas estas noches hizo mucho frío. Este viento de la costa te mata”, explicó Farías que agregó: “Hicimos la búsqueda pensando que lo íbamos a encontrar sin vida”.

Ahora, Norberto Villagrán se encuentra en el hospital local en muy buenas condiciones y en las próximas horas recibirá el alta para volver junto a su familia.