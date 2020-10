Septiembre registró el 70% de las muertes por coronavirus

Las cifras reflejan que, a medida que la cantidad de casos positivos aumenta, las víctimas fatales crecen en una medida similar. El 1° de septiembre, la cantidad de casos activos en la provincia era de 1544; en tanto, ayer esa cifra alcanzó los 5176. Por lo tanto, se incrementaron un 30% los casos activos en el mes. Por otra parte, el primer día de septiembre, los fallecidos eran 55 y ayer 180, por lo que aumentaron un 30,55% las víctimas fatales.

La edad promedio de los fallecidos es de 69,2 años, con un rango que oscila entre los 19 y los 98 años. La tasa de letalidad es del 1,8%. La mayoría de las personas fallecidas en septiembre fueron varones, 75 en total, y 52 mujeres.

Septiembre registró el 70% de las muertes Omar Novoa

El conglomerado de Neuquén, Plottier y Centenario, que nuclea el 74,61% de los pacientes contagiados (7662) de los 10.269 que se registraron en toda la provincia desde el comienzo de la pandemia hasta ayer, también presenta el mayor número de víctimas fatales durante septiembre. Entre las tres ciudades totalizaron 72 fallecidos (51 de la capital, 15 de Centenario y 6 de Plottier). Estas tres ciudades están dentro de las siete con transmisión comunitaria del virus.

Plaza Huincul y Cutral Co, que tienen transmisión comunitaria, no solo han duplicado la cantidad de contagios en septiembre, sino que fueron las que más muertes acumularon este mes, detrás del conglomerado mencionado anteriormente. En Cutral Co fueron 18 los fallecidos en septiembre y en Plaza Huincul, 10.

Las otras dos ciudades con transmisión comunitaria, Senillosa y Zapala, registraron ocho y cinco fallecimientos, respectivamente. Le siguen las ciudades de El Chañar con cuatro, Piedra del Águila con dos y Vista Alegre también con dos. Mariano Moreno, Las Ovejas, Huinganco, Santo Tomás, El Huecu y Añelo informaron uno cada una.

De las 33 localidades y comisiones de fomento de la provincia que tuvieron al menos una persona con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, 14 aún no tuvieron fallecidos.

-> Una situación que se agravó

Mayo, sin víctimas fatales

En el período marzo-agosto fueron 53 las personas fallecidas por COVID-19 en la provincia. Mayo fue el único mes en que no se habían registrado víctimas fatales. En marzo fue una persona, en abril cuatro, y en junio y julio nueve cada mes.

Un lunes negro

El lunes 21 de septiembre, 12 personas perdieron la vida por el COVID-19. Fue el día en que se registró la mayor cantidad de muertes en ese mes. Ayer, se conoció la muerte de una mujer de 19 años de El Chañar, que falleció en un accidente de tránsito y fue notificada con COVID-19.

19 días consecutivos

Desde el 12 de septiembre hasta ayer, al menos una persona murió por coronavirus en la provincia. El promedio en el mes de septiembre es de 4,23 muertos por día.