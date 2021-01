Sergio Ramos cada vez está más cerca de dejar al Real Madrid

Ahora tras una larga trayectoria de 467 partidos vistiendo la camiseta del Real Madrid y siendo el constructor del muro defensivo de los merengues , además de ser el que planta su voz dentro del campo y todos los demás se alinean a lo que el capitán diga, ahora, el futuro del sevillano es incierto y cada día salen más informaciones que opacan la lealtad, pero no de Sergio Ramos hacia el club, sino todo lo contrario.

Estamos en enero y ya el capitán puede empezar a decidir si habla con otros clubes y da inicio a su proyección dentro de otro equipo que no sea su amado Real Madrid. Luego en junio puede terminar de aclarar su mente e irse del equipo que lo hizo el jugador y la personas que es hoy en día, pero que no le rinde honor y no da su brazo a torcer con la exigencia de Ramos para quedarse en el Madrid: renovación de contrato por dos años más y un aumento en su sueldo.