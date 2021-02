Series de Netflix que han pasado desapercibidas

Sin embargo, Netflix cuenta con un amplio catálogo de series que suelen pasar desapercibidas por no tener suficiente impacto en sus estrenos. Pero en ellas se encuentran historias que merecen la pena.

Lo primero que debemos tener claro es que el hecho que no se posicionen en el top de “lo más visto”, no significa que no sean buenas. Por esta razón, te presentaremos algunas de las series de Netflix más recientes para que les brindes una segunda oportunidad.