Sex Education 3ra temporada: todo lo que debés saber

Efectivamente, Netflix todavía no ha confirmado la fecha que la serie de Laurie Nunn regresará para una tercera temporada . Sin embargo, esta serie del género tragicomedia, ha sido una de las diez series más populares de la plataforma en 2019, tanto en USA como en Reino Unido, así que seguramente, regresará. Salvo que ocurra algún incidente mayor.

Esto lo podemos inferir, gracias a ciertos datos claves que ha suministrado su creadora, quien de hecho, lo tiene muy claro. Así se lo contaba a LadBible: "He empezado a escribir la tercera, pero es una parte normal del proceso porque trabajamos con una agenda muy apretada, pero la temporada no tiene aún la luz verde ni ha sido oficialmente comisionada. No lo sabremos hasta finales de marzo, así que cruzamos los dedos".

Para apoyar la premisa inicial de que Sex Education sí nos sorprenderá con su tercera parte, el actor Ncuti Gatwa, quien interpreta a Eric, también respondió para Digital Spy que el reparto tiene contrato para una tercera temporada, lo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta todo lo que muchas opciones quedaron abiertas al final de la segunda temporada.

Así que por ahora, esto es todo lo que necesitas saber (que por ahora conocemos) de la tercera temporada de 'Sex Education'. Y son datos seguros y certeros de que puedes estar tranquilo, porque viene la tercera en camino y muy pronto.

Fecha de estreno de Sex Education, temporada 3

Las dos temporadas de la serie han sido estrenadas en enero (de 2019 y de 2020, respectivamente), así que esperamos que la siguiente llegue en enero de 2021. Además que como ya tenemos información de que su creadora se encuentra avanzada en la escritura de la misma, se puede inferir que el regreso de la serie está más cerca de lo que creemos después de estas navidades 2020.

Más de Sex Education

Sex Education es una serie de televisión web británica de comedia dramática, creada por Laurie Nunn, que se estrenó el 11 de enero de 2019 en Netflix.

Otis siempre tiene una respuesta respecto al sexo. Otis se une a su amiga Maeve para abrir una clínica de terapia sexual en la escuela.