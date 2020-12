Sex Education: las 4 escenas más creativas

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sex Education (@sexeducation)

Esta escena es una de de las más creativas, sin lugar a dudas. Y es que todos los elementos que la componen, hacen de ella una escena sin igual. Es por excelencia una escena musical, donde se puede apreciar de una buena coreografía, aparentemente espontánea o improvisada, pero que no es más que una escena muy bien montada.

En ella vemos una excelente iluminación como siempre, mucho color y sobre todo, mucho baile y acción.

Esta es otra de las escenas más comentadas en redes sociales por los más acalorados críticos y también por los defensores más fieles de la serie de Netflix. No sólo se pueden ver reflejados en esta escena, los valores de la amistad, compañerismo, solidaridad y unión, sino también se ven reforzados los principios de la igualdad y por qué no, aderezados con una pizca de feminismo. Esta dramática escena donde las chicas unen sus fuerzas para destruir el vehículo, es una de las más creativas de Sex Education, hasta el momento.

Netflix no se cansa de traernos a la pantalla dramas de amor y melancolía, es por eso que Sex Education no se podía quedar atrás, con los mejores montajes de sus escenas más románticas. Esta en particular, además de derrochar amor y pasión, es creativa y muy artística. En ella se puede disfrutar de llamativas luces coloridas, que se mueven al ritmo de los amantes, quienes se besan lentamente, a lo largo de la toma.

Además de ser romántica y creativa, Sex Education de Netflix, es también muy graciosa y divertida, razón por la cual no sólo se ha ganado el corazón de los adolescentes de la casa, sino también el de sus padres. En esta escena, cómica por demás, podemos ver cómo la mamá de Otis, el protagonista, finge arreglar las cacerolas de la despensa, para agradar a su pretendiente y estas por efecto de la gravedad, terminan en el piso de forma dramática. Estas escenas, que relatan vivencias de la vida cotidiana, son las que más agradan al público fanático de Sex Education.

Sex Education es una serie de televisión web británica de comedia dramática, creada por Laurie Nunn, que se estrenó el 11 de enero de 2019 en Netflix. Está protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling.