Sex Education y su actriz que siempre viste a la moda

Si te suena más el nombre de Maeve Wiley que el de Emma Mackey , es probable que ya hayas visto Sex Education , una de las series revelación del año. La actriz que se mete en la piel de la estudiante no solo borda el papel de rebelde (esta vez con causa), sino que más allá de la ficción, va creando tendencia. Primero lo logró mediante su personaje, cuyo característico pelo con las puntas rosas fue rápidamente imitado, pero poco a poco, parece querer hacerse un hueco entre el panorama de intérpretes mejor vestidas. ¿Su estrategia para conseguirlo? Un armario a la última siendo fiel a su estilo casual, algo que le corre por las venas a esta chica de 24 años de origen francés.

EMMA3.jpg La actriz de Sex Education vestida con un toque de masculinidad

Estilo masculino: Aunque vive en Londres, Emma Mackey nació en la ciudad de Le Mans, por lo que no es de extrañar que por sus raíces haya heredado el estilo francés. Looks poco complicados y muy cómodos, pero con ese punto elegante son los que caracterizan el armario de la artista. Estilismos de inspiración masculina no faltan en sus elecciones. ¿Y nuestra parte favorita como en el caso de su traje monocolor? Que los remata con sneakers y una mochila.