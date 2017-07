Sharon Stone se despachó y dejó en ridículo a Madonna

“Es frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que yo desearía tener o que Sharon Stone tiene la carrera cinematográfica que yo nunca tendré”, comienza el escrito. Luego en otra parte Madonna se pone picante con las estrellas de Hollywood: “No porque quiera ser estas mujeres, antes preferiría la muerte, sino porque son tan horriblemente mediocres, y siempre se las alza como parangones de virtud y como varas de medir para humillarme”.

Con elegancia

Tras hacerse pública la opinión de la reina del pop sobre las dos artistas, Sharon Stone le respondió en su página de Facebook. “En primer lugar, creo que es absurdo que alguien esté publicando tus cartas privadas. Debido a ello, yo lo hago de forma pública. Que sepas que eres mi amiga. Yo he deseado ser una estrella de rock en momentos privados... Me he sentido tan mediocre como has descrito”, explicó la actriz. “Nosotras sabemos, como quienes han sobrevivido por tanto tiempo, que hacer propia nuestra mediocridad es la única forma de obtener fuerza para volvernos lo que tú y yo nos hemos vuelto. Te amo y adoro, no me pondrán en tu contra con una invasión de tu camino personal”.