Shawn Mendez y Justin Bieber impresionaron a los Fans

"Ese pedestal no sólo es lo que la sociedad ha puesto, es lo que me he puesto a mí mismo. Y tuve que pensar “estas bien incluso si te pierdes alguna nota”. Para hacerlo más sencillo, a simple vista, no es sobre cantar, es sobre todo en la vida. Está bien arruinar algo. De ahí lo saqué", explicó Shawn Mendes en una entrevista ofrecida a medios especializados.

Una reflexión similar dejó ver Justin Bieber en la canción recién lanzada en las redes. En la segunda estrofa, sin cortapisa, deja claro su sentir sobre la fama que comenzó a vivir cuando apenas era un chico de 15 años.

“Tenía 15 cuando el mundo me puso en un pedestal, tenía grandes sueños de hacer shows y recuerdos (…) Tomo responsabilidad por todo lo que he hecho, pero lo sostienes en mi contra como si fueras un santo”, tarerea Bieber.

Otro éxito de Shawn Mendes y Justin Bieber

A tan sólo 9 horas del lanzamiento de este sencillo, la canción de Shawn Mendes y Justin Bieber ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones y más de 60 mil comentarios, en los cuales los fanáticos no han ahorrado en elogios para referirse a “Monster”.

Este sencillo, según reseñó la prensa especializada, estará incluido en el próximo álbum de Shawn Mendes el cual llevará por nombre “Wonder”.