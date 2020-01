Si dejás de fumar, las células pulmonares dañadas se regeneran

A raíz de esto, los expertos instaron a los consumidores a abandonar la perjudicial práctica para permitir que el tejido pulmonar se regenere mediante las células que no llegaron a exponerse a la droga. "Si se abandona, no solo dejan de crecer las lesiones sino que las células dañadas se podrían reemplazar por otras sanas, protegiendo al individuo de cáncer en el futuro", agregó Janes.

Para alcanzar este hallazgo, se realizaron pruebas en un grupo reducido pero heterogéneo de pulmones: se contrastaron los de un trío de niños con los de individuos adultos fumadores, ex fumadores y no fumadores. Entre las observaciones más destacadas, notaron que en el caso de quienes dejaron de fumar, sus vías respiratorias se hallaban cubiertas por un compendio de células que no fueron alcanzadas por el daño genético. Así, la amenaza de cáncer para este grupo era mucho más bajo.

