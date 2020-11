"Si mi hermano cometió un delito, tenía que pagarlo, pero no así"

“Estoy shockeada, hay un montón de cosas que aún no puedo procesar”, admitió en una entrevista a LM Neuquén, la hermana del vecino de Centenario que fue asesinado al incendiarle su casa.

La mujer no tenía conocimiento de la última denuncia contra su hermano , sino que se enteró a raíz de la difusión que los propios vecinos comenzaron a darle a través de Facebook el mismo lunes que todo sucedió en las horas previas al ataque. Por ello, además de que no tenía contacto con su hermano , sólo conoce lo vio en las redes.

“A la noche se corría el rumor de que iban a venir. Yo estaba fumando afuera de mi casa y vi que venía un montón de gente por la calle, todos encapuchados, entre 80 y 100 personas y la mayoría mujeres”, detalló.

El resto es la secuencia que ya se conoce. Los agresores comenzaron arrojando elementos contundentes, lograron prender fuego la casa y su hermano fue rescatado por los bomberos y trasladado al hospital. “Llamamos a la Policía, pero eran tantos que no los podían sacar. Gritaban, nos acusaban a nosotros de cómplices”, confió angustiada.

Después de unas horas el conflicto pudo ser desactivado, pero la gente volvió al lugar varias veces. “En un momento salí y les grité que ya se lo habían llevado a mi hermano y uno de ellos me amenazó con un arma”, recordó.

A raíz de las reiteradas visitas violentas que se sucedieron tras el incidente original, la familia quedó con rondines periódicos de la Policía, que intenta resguardarlos de un nuevo ataque.

“No se entiende lo que hicieron, nosotros jamás tuvimos problemas con la Policía ni con los vecinos”, expresó la mujer.

Investigación truncada

Respecto de la denuncia radicada el 30 de octubre, la mujer aseguró desconocerla. Sostuvo que su hermano se había separado de su ex pareja hacía más de un año y sabía que seguía viendo a sus hijos con regularidad.

En este sentido, no negó la posibilidad de que su hermano haya cometido el abuso denunciado, pero sí manifestó que desearía que todo hubiera seguido el curso legal.

“Si él cometió un delito, tiene que pagarlo. Pero no de esta manera, para eso tenemos una justicia. Es la justicia la que tiene que proceder en esto. Si nos vamos a regir por la justicia por mano propia, la sociedad va a ser un caos. Así no se resuelven las cosas”, razonó.

Asimismo, en relación al hecho denunciado agregó: “Yo quiero que se haga justicia, estas cosas no pueden seguir pasando. Quiero que el fiscal o juez me diga si la nena realmente fue violada. Porque yo no lo sé y quiero pruebas”.