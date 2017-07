"Si no consigo club, la idea sería volver y pelearla"

“Estoy esperando que me llamen los dirigentes para hablar, porque conmigo no habló nadie. La situación es esa, que me queda un año más, pero a mí no me llamó nadie para decirme que vuelva o que no vuelva; por contrato tengo que volver”, expresó Pereyra, en diálogo con LM Neuquén.

El atacante llegó al Albinegro a principios de este año, junto a Lucas Farías, y firmaron un contrato por 18 meses. No alcanzaron las expectativas deportivas del cuerpo técnico, que decidió no incluirlos en el plantel de la próxima temporada. Farías se incorporó a Desamparados de San Juan, pero Pereyra, que apenas fue considerado en 9 partidos, todavía no encontró otro destino futbolístico.

“Si no tengo un club concreto, no puedo rescindir el contrato que tengo con Cipolletti. Por ahora, la idea sería ir y pelear un lugar”, manifestó el experimentado jugador. En cuanto a la situación contractual, en su arribo a Cipolletti Pereyra firmó dos contratos con la institución: uno de AFA, a través del cual actualmente sigue vinculado, y otro privado, que en términos económicos era el más importante y tenía una cláusula de rescisión si el jugador no alcanzaba los objetivos deportivos que se esperaba. El club aplicó la normativa, es decir que si Pereyra vuelve a jugar a Cipo lo hará por un sueldo mínimo.