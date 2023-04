Sí o sí: revelan qué figura quiere Marcelo Tinelli para el Bailando 2023

Marcelo Tinelli-Marixa Balli.mp4

En la lucha por saber más nombres confirmados para estar junto a Marcelo Tinelli se metió Yanina Latorre. Es que la periodista anunció que tenía novedades: "Anoche le saqué un nombre a Marcelo, una que le encanta, le divierte. Así me dijo, 'es hipnótica'".

Luego de jugar un poco con la intriga de la gente, mencionó que se trataba de Marixa Balli, su compañera en LAM. "Me gusta lo de hipnótica", expresó ella muy contenta por el halago del conductor.

"Me dijo que eras hipnótica, que no puede dejar de mirarte, con todos los cuentos que contas acá. Me dijo que se caga de risa todas las noches con vos... Es buenísimo que un tipo diga eso", le contó Latorre. A lo que Marixa agradeció: "Gracias Marcelo, vos sabes que yo te quiero mucho".

Marixa Balli-Marcelo Tinelli.jpg

Sus compañeros se mostraron decididos a apoyarla en este certamen. Incluso la propia Yanina le dio su apoyó: "Vos tendrías que ir, te lo juro, estoy siendo honesta". Sumado a esto, Ángel de Brito, el conductor, indagó un poco: "¿Tenes ganas de bailar? ¿Te divierte a esta altura bailar? Cuando lo hiciste estuviste bárbaro". Por su parte, respondió: "Me tendría que preparar bastante".

Ante los motivos de sus dudas, explicó: "Lo que pasa es que hace mucho que no bailo, y cuando fuiste buena bailarina... Vos sabes lo que es". Yanina Latorre intentó convencerla contándole lo que dijo Marcelo de ella: "Para mí tiene un gran personaje, tremendo, de verdad te lo estoy diciendo, me habló muy bien de vos, él te quiere. Me dijo 'está bárbara en LAM, la miro todos los días', 'hipnótica' me dijo". A lo que Marixa Balli respondió pícara y sin cerrar la puerta: "Esa palabra me encantó. Mandame un mensaje y decime 'sos hipnótica'".