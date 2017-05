Siete de cada diez abuelos son felices pese a sus problemas

Tras realizar un exhaustivo análisis de los datos con el objetivo de “evaluar quiénes son los mayores en Argentina que actualmente acusan enfermedades graves o crónicas y/o niveles de malestar psicológico”, el trabajo detectó que “quienes han tenido menos oportunidades de instrucción muestran mayor propensión a percibir problemas de salud”. Más allá de los aspectos físicos, el estudio concluye que "tanto las personas mayores que viven solas como aquellas que conviven con otras generaciones tienen más probabilidad de padecer malestar psicológico que quienes conviven únicamente con otras personas mayores”.

Esta encuesta también tocó cuestiones puntuales de la salud física de nuestros abuelos y ahí los resultados no fueron tan auspiciosos, ya que mostraron que la práctica de ejercicio físico sigue siendo una deuda pendiente en ese sector de la población. Según el relevamiento, un “71,1% registra déficit de práctica de ejercicio físico. Más aún: una de cada cuatro personas con este tipo de déficit tiene 75 años o más, factor que no debería pasarse por alto a la hora de diseñar actividades físicas para personas mayores”, sugiere la UCA. En relación con el acceso y la calidad del sistema de salud, señala que tres de cada diez adultos mayores se atendieron con un prestador de PAMI, de los cuales 49,9% pertenecen a un estrato social muy bajo; mientras que casi cinco de cada diez que asisten al hospital público en Argentina no posee cobertura médica.

Según se anunció, el objetivo de este boletín es “contribuir al diagnóstico y la planificación de políticas públicas con relación a la salud de las personas mayores, así como también visibilizar y concientizar sobre los desafíos que hoy enfrenta ese grupo poblacional”. En 2016, el Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores y la Fundación Navarro Viola habían presentado el informe “El desafío de la diversidad en el envejecimiento. Familia, sociabilidad y bienestar en un nuevo contexto”, en el que documentaron la amplia heterogeneidad de la población mayor de 60 años.