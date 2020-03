¿Qué es una pandemia?

Primero se habla de brote que es la aparición de casos de enfermedades que exceden lo que normalmente se espera, según la Organización Mundial de la Salud. Una epidemia es más que un número normal de casos de enfermedad, el comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud en una comunidad o región.

Sin embargo, una pandemia se define como la “propagación mundial” de una nueva enfermedad.

¿Qué es un caso autóctono?

Hasta el momento los casos de coronavirus detectados en la Argentina son en personas provenientes de los países de alta circulación del virus.

Para que se dé un caso autóctono una de esas personas con el “virus importado” deberá contagiar a otra dentro de la Argentina. Para que esto no sucedan son todas las medidas sanitarias que se están tomando a nivel nacional.

¿Los que ya lo tuvieron pueden volver a tenerlo?

No se sabe si las personas pueden volver a tenerlo. No está estudiado todavía.

Coronavirus.jpg El coronavirus tiene dos muertes en Argentina.

¿Cómo se contagia?

Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma.

¿Cuáles son los grupos vulnerables?

Según las recomendaciones del Ministerio de la Salud de Neuquén todavía hay mucho por aprender sobre la forma en que la COVID-2019 afecta a los humanos, pero las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes (como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Se puede combatir con antibióticos?

Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. El COVID-19 está causado por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a la enfermedad. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento del COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Qué hacemos con los objetos que usamos habitualmente? Como el volante del auto o el celular.

Todos los artículos que usamos habitualmente requieren de una limpieza cotidiana. El alcohol en gel se puede utilizar para llevar adelante esa limpieza.

